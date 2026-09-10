Потопиха 714 стари вагона от метрото в Атлантика. Какво стана с тях след години

Стотици стари вагони от нюйоркското метро получиха невероятен втори живот - на дъното на Атлантическия океан. Общо 714 изведени от експлоатация вагона са потопени на около 25 километра от брега на САЩ и постепенно са се превърнали в огромен изкуствен риф. По данни, цитирани от ScienceBlog, върху конструкциите вече живеят миди, стриди, гъби и други организми, а количеството храна за рибите там е около 400 пъти по-голямо, отколкото върху околното пясъчно дъно. Мястото носи името Червеният птичи риф заради червените вагони, използвани при изграждането му.

Метро на дъното на океана

Според Atlas Obscura рифът съдържа 714 вагона на метрото, 86 танкера, осем влекача и баржи, както и около 3000 тона автомобилни гуми. Всичко това е разпръснато върху пясъчно дъно с площ около 1,3 квадратни морски мили.

Причината подобна конструкция да се окаже толкова ценна за морския живот е проста - в този район почти целият шелф е покрит с пясък, който непрекъснато се променя под въздействието на теченията. Скалисти повърхности, върху които организмите могат да се закрепят, почти липсват.

Мидата има нужда от нещо твърдо

В основата на подобни рифове стоят неподвижни организми, които филтрират храната от водата - миди, стриди, ракообразни и гъби. За да оцелеят, техните ларви трябва да намерят стабилна твърда повърхност, за която да се закрепят.

Ако една мидена ларва попадне върху движещ се пясък, шансът й да се установи е много малък. Старите вагони обаче предоставят огромно количество метална повърхност, върху която животът постепенно се натрупва слой след слой.

400 пъти повече храна за рибите

Мониторингът в района на Делауеър показва впечатляваща разлика. На единица площ около изкуствения риф има приблизително 400 пъти повече потенциална храна за рибите, отколкото върху голото пясъчно дъно наблизо.

Първо върху метала се заселват малките неподвижни организми. След тях идват рибите и другите хищници, привлечени от новия източник на храна. Така конструкции, които някога са превозвали милиони пътници под улиците на Ню Йорк, постепенно се превръщат в основа на морска екосистема.

Не всички вагони издържаха на океана

Експериментът обаче не преминава без проблеми. От 2008 г. транспортната администрация започва да предоставя и по-нови вагони с гофрирана обшивка от неръждаема стомана. Очакванията били те да издържат на морското дъно много по-дълго от старите боядисани вагони от въглеродна стомана.

Резултатът се оказал точно обратният. Заради начина, по който били съединени различните метали, корозията започнала много бързо. Само след няколко месеца част от вагоните претърпели сериозни повреди, а откъснати листове неръждаема стомана започнали да попадат в рибарските тралове.

Подводното гробище продължава да расте

По данни, цитирани в материала, в по-широката зона на изкуствените рифове вече има 997 изведени от експлоатация вагона на метрото. Освен тях на дъното са потопени круизен лайнер, армейски танкове, влекачи, траулер и две баржи.

Така едно необичайно решение за старото градско оборудване се превръща в истинска лаборатория под вода - място, където морето постепенно превзема метал, бетон и стомана и ги превръща в дом за хиляди живи организми.