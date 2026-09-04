Само трима в света могат да пътуват без паспорт. Ето кои са те

За почти всеки човек паспортът е задължителният документ при преминаване на международна граница. Има обаче три забележителни изключения - британският крал Чарлз III и японските император Нарухито и императрица Масако, пише полското издание Podróże Onet. Причините за привилегията са различни във Великобритания и Япония, но и в двата случая са свързани с уникалния конституционен и държавен статут на тези личности. Най-любопитното е, че правото не се разпростира автоматично върху останалите членове на кралските и императорските семейства.

Защо Чарлз III няма британски паспорт

Причината при британския монарх е почти парадоксална - паспортите на поданиците му се издават именно от името на краля. Официалният сайт на британското кралско семейство потвърждава, че суверенът не се нуждае от британски паспорт при пътуване зад граница.

Британските паспорти съдържат официално обръщение от държавния секретар от името на Негово Величество до чуждите власти с искане притежателят на документа да бъде пропускан свободно и при необходимост да му бъде оказвана помощ и защита. Точно защото тази молба се отправя от името на монарха, не е необходимо самият монарх да притежава такъв паспорт. Новото поколение британски паспорти вече носи и герба на Чарлз III.

Тази привилегия не принадлежеше лично на Елизабет II. След смъртта й тя премина към новия суверен - Чарлз III. Ако един ден британската корона има друг монарх, правилото ще се отнася за него.

Дори кралица Камила трябва да носи паспорт

Тук идва една от най-интересните подробности. Съпругата на краля няма същото изключение. Официалният сайт на кралското семейство изрично уточнява, че всички останали негови членове, включително кралица Камила и принцът на Уелс Уилям, притежават паспорти.

Следователно при задгранично пътуване двама души от едно и също кралско семейство могат да се окажат в напълно различна документална ситуация - Чарлз III няма паспорт, докато придружаващите го членове на фамилията имат.

Япония има още по-необичайно правило

Другите две изключения са император Нарухито и неговата съпруга императрица Масако. Японската Агенция на императорския двор потвърждава настоящия им статут като император и императрица, а специалният ред за международните им пътувания има история от повече от половин век.

Правилото е свързано с решение на японското Министерство на външните работи от 1971 г., когато император Хирохито и императрица Коджун се подготвят за историческото си задгранично пътуване. Според цитирани данни на министерството тогава е прието, че издаването на обикновен или дипломатически паспорт на императора и подлагането му на стандартните паспортни и визови процедури би било „изключително неподходящо“. Изключението е разширено и върху императрицата.

Самото пътуване през 1971 г. е историческо - това е първият случай, в който действащ японски император напуска страната. Американски архиви от същата година отбелязват посещението на императорската двойка в Аляска по пътя към Европа.

Как Нарухито и Масако преминават границите

Липсата на паспорт не означава, че императорската двойка просто се появява на чуждо летище без предварителна документация. Преди посещение японското Министерство на външните работи уведомява по дипломатически път приемащата държава, а идентификацията и формалностите се уреждат чрез специална междудържавна документация.

Така стандартната процедура на паспортна проверка се заменя с предварително дипломатическо координиране между Токио и държавата домакин.

Привилегията свършва при останалите японски принцове

Както във Великобритания, изключението е изключително тясно. Другите членове на японското императорско семейство не могат просто да пътуват без документи. За тях се използват дипломатически паспорти, включително при официални задгранични визити.

Това прави положението на Нарухито и Масако особено любопитно - японското изключение обхваща не само държавния глава, но и неговата съпруга. Великобритания прилага по-строго правило, при което паспорт не притежава единствено самият суверен.

Паспортът всъщност е молба от една държава към друга

Историята има и интересна страна, която рядко забелязваме, когато показваме документа си на границата. Паспортът не е просто книжка със снимка и лични данни. Традиционно той представлява официално удостоверяване от издаващата държава и искане към чуждите власти да признаят и защитят неговия притежател.

При Чарлз III именно този стар принцип създава необичайното изключение - британският паспорт се издава от негово име. При японската императорска двойка механизмът е различен и се основава на специално установения от Токио дипломатически протокол.

Така сред милиардите международни пътници крал Чарлз III, император Нарухито и императрица Масако остават трите най-често посочвани действащи фигури, за които паспортът не е част от обичайния ритуал при задграничното пътуване.