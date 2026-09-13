Само трима в света могат да пътуват без паспорт. Ето кои са те
Крал Чарлз III и японската императорска двойка минават граници по специален дипломатически ред, недостъпен дори за най-близките им роднини
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Крал Чарлз III и японската императорска двойка минават граници по специален дипломатически ред, недостъпен дори за най-близките им роднини
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