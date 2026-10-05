Изненадата. Какво поиска Натали от Мартин Чой

Популярната телевизионна синоптичка Натали Трифонова иска да роди второ дете от мотоциклетиста Мартин Чой.

Двойката отпразнува първия рожден ден на своя син Арън в популярен ресторант в центъра на София с богата украса, вдъхновена от известния анимационен филм „Цар Лъв“. Малко след специалния празничен ден на сина им, Натали навърши 35 години.

Макар че вече я чакат обратно на работа в телевизионния ефир, чаровната брюнетка изобщо не бърза да се връща към професионалните си задължения, а предпочита да продължи да се посвещава изцяло на своето семейство.

Още преди бременността с малкия Арън красавицата е натрупала доста богат опит с малки деца, помагайки активно в ежедневните грижи за по-малките си братовчеди. Понеже самата тя няма братя и сестри, винаги е мечтала за наистина голямо семейство.

На 35-годишна възраст Натали Трифонова е напълно наясно, че няма много излишно време за губене, затова вече активно работи за втора бременност, като се надява следващото им дете този път да бъде момиченце.

За първия рожден ден на момченцето щастливите родители за първи път се показаха официално като семейство и публикуваха общи снимки от събитието. Малкият рожденик получи като подарък специален детски мотоциклет с пожеланието да тръгне по професионалните стъпки на известния си баща Мартин Чой.

В момента телевизионната звезда се чувства отлично в ролята си на майка, печели успешно от реклами и желае ново майчинство.