Натали написа послание на най-важния мъж в живота си

Натали Трифонова се наслаждава на лятото в компанията на най-важния мъж в живота си – сина си Арън. Синоптичката сподели чаровен кадър от почивката им в Гърция, на която позира по бански до малчугана, удобно настанен под сянката на плажа.

Към снимката Натали написа кратко, но красноречиво послание: „Животът е хубав", показвайки колко щастлива се чувства в новата си роля на майка.

На фотоса малкият Арън изглежда спокоен и любопитен към заобикалящия го свят, докато прекарва време край морето с известната си майка. Това е една от редките снимки, които Трифонова публикува със сина си.

Арън се роди на 24 септември миналата година и оттогава напълно промени живота на телевизионната звезда. Баща на момченцето е шампионът по мотоциклетизъм Мартин Чой.

С летните кадри Натали отново показа, че най-голямото ѝ щастие днес не е пред телевизионните камери, а в моментите, които споделя със своя първороден син.

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