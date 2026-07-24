Куче стана официален свидетел на сватба в Еквадор

Диана Туписа и Андрес Алкинга избраха необичаен свидетел за тяхната сватба, тяхното собствено куче - Луна. Церемонията се проведе в централния регистър по гражданско състояние в столицата Кито.

Това стана възможно благодарение на нов закон, разрешаващ сватби, подходящи за домашни любимци. Ролята на свидетел изисква присъствие по време на клетвата и подписване на официалния брачен регистър заедно с двойката и служителя, извършващ церемонията.

Луна подписа документа с лапата си. Еквадор изпревари останалата част от Латинска Америка в тази практика. В Аржентина и Мексико животни са участвали в сватби, но само в изолирани случаи със специално разрешение от властите. В повечето страни единствените допустими свидетели остават хората. От май насам, откакто новото правило влезе в сила, повече от 50 еквадорски двойки са се венчали пред кучетата и котките си. "Че тя (Луна) е тук, е наистина невероятно", каза Туписа пред АФП след церемонията