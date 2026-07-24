Испания стегна примката. Тежка забрана

Испания предприема една от най-мащабните реформи в антитютюневата си политика от 2005 година насам, правителството одобри проектозакон, значително разширяващ зоните без тютюнев дим в страната.

Кои места вече ще са забранени за пушачите

Законопроектът забранява употребата на тютюневи изделия и електронни цигари на терасите на барове, ресторанти и заведения за обществено хранене, морски и речни плажове, обществени басейни, спортни съоръжения, национални паркове, служебни автомобили (освен при изцяло лично ползване), както и на места за провеждане на обществени събития. Забраната ще обхване и автобусни спирки, перони, университетски кампуси, с една дума, почти всяко пространство, където хората се събират на открито. Ще бъдат създадени и специални "защитени зони" от 15 метра около входовете на обществени сгради, болници, училища, университети, библиотеки, музеи, спортни съоръжения, културни центрове и детски площадки.

Думите на здравния министър

"Всеки, който иска спокойно да изпие кафе или да прекара свободното си време на тераса, трябва да може да го направи, без димът от съседните маси да се превръща в част от менюто", заяви министърът на здравеопазването Моника Гарсия. Тя постави реформата в много по-широк контекст на общественото здраве: "С този закон искаме да отбележим повратна точка в защитата на общественото здраве", добавяйки, че тютюнопушенето причинява около 50 000 смъртни случая годишно в Испания и е рисков фактор при 30% от раковите заболявания.

Електронните цигари вече на същия статут като традиционните

Едно от най-значимите нововъведения е, че електронните цигари и други свързани с тютюна продукти ще влязат в същия забранителен режим като традиционните цигари във всички места, където пушенето е забранено. Мерките важат както за устройства с никотин, така и без него, включително билкови продукти за пушене, наргилета и всякакви устройства, имитиращи пушенето. Продажбата на тези продукти ще бъде ограничена само до специализирани магазини, които няма да имат право да поставят видима от улицата реклама или плакати.

Пълна забрана за непълнолетни

Законопроектът въвежда изрична забрана за самата употреба на тютюневи продукти от лица под 18 години - до момента забранена е била единствено продажбата им на непълнолетни, но не и самата употреба. Забраната за никотинови паучове сред непълнолетните също се запазва.

Контекстът на испанското пушачество

Според последния доклад на здравните власти от 2024 година, около 26% от пълнолетното испанско население пуши ежедневно - цифра, която значително е намаляла през годините, но остава сред по-високите в Европа. Закон, влязъл в сила през 2011 година, вече забрани пушенето във всички затворени обществени пространства в страната, включително барове, ресторанти, кафенета, дискотеки и казина. Новият законопроект е логично продължение на тази политика, този път насочено към откритите пространства.