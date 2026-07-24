Тази германска салата от краставици ще спечели сърцата ви. Рецептата

Германската салата от краставици, известна като гуркенсалат, е бързо решение за леко и освежаващо лятно ястие. Тънко нарязаните краставици се комбинират с кремообразен дресинг от заквасена сметана, кисело мляко, ябълков оцет и пресен копър. Приготвянето отнема малко време, но една важна стъпка запазва зеленчуците хрупкави и не позволява салатата да стане водниста. Рецептата, представена от EatingWell, може да се сервира самостоятелно или като гарнитура към месо, риба и печени зеленчуци.

Гуркенсалат има различни варианти в отделните части на Германия. На места се приготвя само с оцет и олио, а в други райони се предпочита по-плътен дресинг със сметана или кисело мляко. Общото между рецептите е свежият вкус на краставиците и характерният аромат на копъра.

За салатата са необходими две големи необелени краставици, ½ чаена лъжичка сол, ¼ чаена чаша нискомаслена заквасена сметана, 3 супени лъжици натурално нискомаслено кисело мляко, 1,5 супени лъжици ябълков оцет, 1 супена лъжица ситно нарязан пресен копър и ½ чаена лъжичка смлян черен пипер. Допълнително количество копър може да се използва за украса при сервиране.

Краставиците се нарязват на много тънки кръгчета и се подреждат върху чиста кухненска кърпа или хартия. Поръсват се с ¼ чаена лъжичка сол и се оставят за около 15 минути. Солта извлича част от влагата, благодарение на което резените остават по-стегнати, а готовата салата не се разводнява.

Докато краставиците престояват, в голяма купа се смесват заквасената сметана, киселото мляко, ябълковият оцет, копърът, останалата сол и черният пипер. Продуктите се разбиват до получаването на гладък и равномерен дресинг, който се прибира в хладилника до приключване на подготовката.

Отделилата се влага от краставиците се попива внимателно с чиста кърпа или кухненска хартия. Резените се добавят към охладения дресинг и се разбъркват, докато всяко парче бъде добре покрито.

Готовата гуркенсалат се поръсва с още малко копър и черен пипер и се поднася веднага. Така краставиците запазват своята хрупкавост, а дресингът остава свеж, плътен и ароматен.