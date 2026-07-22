Русия погреба сделката, Путин поиска още украинска земя

Русия вече не възнамерява да връща дял от окупираните украински територии при евентуално мирно споразумение и планира да ги превърне в постоянни буферни зони. Според източници, близки до Кремъл, Владимир Путин е отказал да прави териториални отстъпки и е готов да се върне към преговори едва след като руската армия установи пълен контрол над Донецка област. Москва възнамерява да задържи и завзетите райони в Сумска и Харковска област, съобщава Блумбърг. Това на практика означава, че Кремъл поставя ново мащабно военно настъпление преди всякакви реални разговори за прекратяване на войната.

Путин иска цялата Донецка област

По данни на източниците Путин остава решен да подчини със сила цялата Донецка област. Паралелно с това Русия вече разглежда окупираните територии в северната част на Сумска област и североизточната част на Харковска област не като временен разменен актив, а като бъдещ защитен пояс.

Така Москва на практика втвърдява условията си за прекратяване на войната. Вместо да обсъжда връщане на част от завзетите райони, Кремъл планира да ги запази и да използва продължаващото настъпление като средство за изнудване на Киев.

Сделката с Тръмп се е разпаднала

Промяната в позицията на Москва е свързана с убеждението в Кремъл, че неформалните договорености между Путин и американския президент Доналд Тръмп вече не действат. Руската страна възприема все по-конфронтационните изявления на Вашингтон като доказателство, че постигнатото по време на срещата им в Аляска се е разпаднало.

САЩ настоява, че на срещата на върха през август миналата година не е било постигнато споразумение за прекратяване на войната. Представители на Кремъл обаче твърдят, че така нареченото споразумение „от типа Анкъридж“ е включвало цял пакет от ангажименти.

Според руската версия Вашингтон е трябвало да окаже натиск върху Киев, за да принуди Украйна да отстъпи контролираната от нея част на Донецка област. В замяна Русия е щяла да върне окупираните райони в северната част на Сумска област и североизточната част на Харковска област.

Москва свали размяната от масата

Тази възможност вече е отпаднала. Двама източници, близки до Кремъл, твърдят, че Москва няма да се върне към преговорите, преди Путин да постигне основната си военна цел - пълното завземане на Донецка област.

Новата позиция показва, че Русия не просто повишава цената на евентуалното примирие, а се отказва от предишната идея за ограничена териториална размяна. Вместо това Путин поставя условие Украйна първо да изгуби още земя и едва след това да бъде допусната до масата за преговори.

Военните обещали победа до края на годината

Руското Министерство на отбраната е уверило Путин, че армията може да установи контрол над цялата Донецка област до края на годината. Дори сред руските въоръжени сили обаче има сериозни съмнения, че този срок е реалистичен.

Според източник, близък до военното ведомство в Москва, много представители на руските въоръжени сили смятат, че превземането на цялата Донецка област няма да бъде възможно преди 2027 г.

Това означава, че Кремъл може да използва неизпълнената военна цел като основание да отлага преговорите още дълго. Докато руската армия не установи пълен контрол над региона, Москва очевидно няма намерение да прави компромиси или да обсъжда връщането на окупирани земи.