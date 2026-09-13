Мирното споразумение е почти договорено. Кушнер каза условието
Според него Путин е очертал линията, до която иска Украйна да се оттегли
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Според него Путин е очертал линията, до която иска Украйна да се оттегли
Москва планира да задържи окупираните райони като буфер и да преговаря едва след падането на Донецка област
Той подчерта важността на продължаването на дипломатическите усилия, насочени към прекратяване на войната
Президентът на САЩ описа Русия като „хартиен тигър“ в икономическа криза
Освободените украински селища в Донецка област станаха четири
Украйна не бива да бъде принуждавана да прави териториални отстъпки, смятат европейските лидери
Според президента „украинците защитават това, което е тяхно"
На фона на предстоящите преговори в Истанбул
Министърът на околната среда и водите Манол Генов издаде заповеди
Това се смята за временно решение
Говори Андрей Михайлов
Тръмп заяви, че вероятно ще се срещне с украинския президент тази седмица
Путин повтори позицията си, че нахлувайки в Украйна Русия е спасила нейните жители
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Историческата истина не подлежи на обсъждане, казват поляците
Ставало въпрос за мирен план
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Руският президент говори в Кремъл за анексирането на четирите украински територии