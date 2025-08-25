Дронове летят към Москва, Украйна си връща територии

Противовъздушната отбрана на Русия е свалила два безпилотни летателни апарата, летящи към Москва.

Това съобщи кметът на руската столица Сергей Собянин в канала си в Телеграм, цитиран от ТАСС.

Той допълни, че

на мястото на падането на останките работят екипи на службите за извънредни ситуации.

Снощи Главното разузнавателно управление на украинското министерство на отбраната съобщи, че Украйна си е върнала контрола над село Новомихайливка в Донецка област, съобщи Ройтерс.

С това освободените украински селища в Донецка област, за които беше съобщено в неделя, станаха четири.

По-рано беше разпространена информация, че украинските сили са си върнали контрола над селата Михайливка, Зелений Гай и Володимиривка.

