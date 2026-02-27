Ужас! Как убиха турист при пътен скандал

Британски турист издъхна, след като бил ударен с единичен „карате“ удар след сблъсък между наети скутери с друг турист в Тайланд, пише британското издание Metro.

57-годишният Алън Роджър Джолиф от Ливърпул карал мотопеда си по оживен път в Пукет, когато в сряда друг мотопед започнал да го засича.

29-годишният Пектас Тугую Тайяр от Швеция започнал да надува клаксона си и двамата спрели край пътя, след което между тях възникнал спор.

Кадри показват как Тайяр удря Алън по главата с долната част на дланта си, като силният удар моментално го поваля в безсъзнание.

Британецът получил тежки травми на главата. Той бил откаран в болница „Патонг“, но починал по-късно същата вечер. Тайяр бил арестуван в хотел „Утопия“. По-късно бил заснет пред шестима полицаи, след като според властите е признал за нападението и е обвинен в „нападение, довело до смърт“.

По думите на полицията разследващите са огледали мястото на инцидента, прегледали са записи от камери за видеонаблюдение и са разпитали свидетели. Така е бил установен заподозреният – чужденец, управлявал черен мотоциклет Honda X-ADV 750.

Според разследването инцидентът се е случил, след като двамата мъже са карали мотоциклети и са си сигнализирали с клаксони. Заподозреният се ядосал, спрял мотора си, започнал спор и ударил жертвата веднъж в лицето с долната част на дланта си.

Полицията го е арестувала в хотел около 4:00 часа на следващата сутрин и му е повдигнато обвинение за нападение, причинило смърт.

„Заподозреният призна, че е ударил жертвата. Той беше изправен пред съда сутринта, където беше поискано задържането му, а гаранция му беше отказана“, допълни полковникът.

Случаят е предаден на разследващите органи за по-нататъшни правни действия.

Инцидентът се е случил на около пет минути от Бангла Роуд – основната парти улица на острова, популярна сред британски и австралийски туристи.

Пукет се превърна в една от най-посещаваните туристически дестинации в Азия, като през 2025 г. островът е бил посетен от около 14 милиона туристи – почти половината от всички посетители в Тайланд. Според Министерството на туризма и спорта най-много туристи са пристигнали от Русия, Китай, Индия, Великобритания и Австралия.

Местни жители обаче твърдят, че стремежът към повече туристически приходи е довел до увеличаване на броя на „нискокачествени“ посетители.

Съществуват и опасения, че островът се превръща в средище на престъпна дейност, като полицията трудно контролира уличните сбивания, а организирани групи започват да изграждат незаконни схеми около местния бизнес.

Властите в Пукет съобщиха, че въвеждат по-строги мерки за имиграционен контрол и проверки на посетителите на фона на нарастващ брой престъпления, свързани с наркотици и незаконни дейности на острова.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com