Убиха скандален бизнесмен в центъра на Европа
Станало е около 9:30 часа местно време
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Станало е около 9:30 часа местно време
С един удар е причинена смъртта
Има и главен заподозрян за жестокото дейяние
Лекарите дълго време са се борили за живота й
И каква е причината за тази ужасна история
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