Убиха знаков холивудски режисьор и съпругата му

Режисьорът и актьор Роб Райнер и съпругата му бяха намерени мъртви в имението им в Калифорния, пише CNN, цитирайки изявление на близък на семейството.

„С дълбока скръб съобщаваме за трагичната кончина на Мишел и Роб Райнер. Съкрушени сме от тази внезапна загуба и молим за лично пространство в този невероятно труден момент“, заяви източникът.

Разследването по случая е поверено на детективи от отдела за грабежи и убийства. Предполага се, че двамата са били намушкани, а член на семейството е разпитван във връзка със случая, пише "Асошиейтед прес".

Роб Райнер и съпругата му бяха съответно на 78 и 68 години.

По неофициална информация заподозрян за престъплението е синът на режисьора. Телата са открити от дъщеря им.

Полицейското управление на Лос Анджелис съобщи, че на този етап разследващите не издирват заподозрени и разследването все още е в най-ранната си фаза. „Ще се опитаме да разговаряме с всеки член на семейството, до когото имаме достъп, за да установим фактите по това разследване“, добави той.

Кметът на Лос Анджелис Карън Бас определи смъртта на Роб Райнер като „съкрушителна загуба за нашия град и страната“. „Приносът на Роб Райнер отеква в цялото американско общество и чрез творческата си дейност и своята активна позиция в борбата за социална и икономическа справедливост той е подобрил живота на безброй хора“, заяви Бас.

