Преговорите за Украйна в Берлин. Първи пробив

Специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф заяви, че на преговорите в Берлин между високопоставени американски и украински представители относно последните усилия за прекратяване на войната с Русия е бил "постигнат значителен напредък", съобщава Ройтерс.

В срещата между делегациите на САЩ и Украйна участваха Уиткоф, украинският президент Володимир Зеленски и Джаред Къшнър, зет на американския президент Доналд Тръмп.

"Представителите проведоха задълбочени дискусии... беше постигнат значителен напредък и те ще се срещнат отново утре сутринта", заяви Уиткоф в "Екс".

Президентът Володимир Зеленски предложи да се откаже от стремежа на Украйна да се присъедини към военния алианс НАТО, след като в неделя проведе часове наред преговори с американските пратеници в Берлин за прекратяване на войната с Русия, като преговорите ще продължат. Засега не се съобщават повече подробности за последния опит да се сложи край на най-кървавия конфликт в Европа от Втората световна война насам.

Съветникът на Зеленски Дмитро Литвин заяви, че президентът ще коментира преговорите в днес, след като те приключат. Литвин каза, че украинските представители разглеждат проектодокументите.

Преди преговорите Зеленски предложи да се откаже от целта на Украйна да се присъедини към НАТО в замяна на гаранции за сигурност от Запада. Този ход бележи значителна промяна за Украйна, която се бореше да се присъедини към НАТО като гаранция срещу руски нападения, отбелязва Ройтерс.

