Войната унищожава уникалната персийска култура

Организацията на ООН за образование, наука и култура е дълбоко загрижена за съдбата на обектите от световното културно наследство в Иран и в целия регион.

Преди дни дворецът Голестан в Техеран и историческата джамия и двореца в Исфахан бяха повредени по време на военните действия. Може ли персийката култура да бъде унищожена от ударите на САЩ и Израел в Иран? Иранистът и историк д-р Веселина Узунова подчерта пред Bulgaria ON AIR, че Иран е сред най-богатите страни на история и световно културно наследство. "То е безценно и е важна част от световната история. От монголското нашествие тя не е нападана по такъв варварски начин. Бомби падат буквално навсякъде - до исторически обекти, някои са поразени. Дворецът в Исфахан пострада сериозно при бомбардировките. Известната Огледална зала има пропуквания, част от цветните витражи са избити, изпочупени са полилеи, корнизи, мазилки", обясни тя.

В ефира на "България сутрин" д-р Узунова съобщи, че музейните специалисти са евакуирали най-ценните експонати в специални бункери и подготвят подробен доклад за пълния мащаб на разрушенията. ЮНЕСКО също подготвя доклад за разрушенията.

Древният Персеполис засега е невредим, както и всички исторически обекти извън населените места, отбеляза историкът.

Д-р Узунова подчерта, че Иран разполага с много ценни музейни експонати и е една от най-богатите държави на културно наследство.

"Има много запазени останки от древни градове. Иран е интересен колкото Древен Египет от гледна точка на науката. Страната е запазила почти всички свои дворци и обекти от различни царски династии", коментира иранистът.

Иранското правителство е отбелязало 120 обекта в "Син щит", които не трябва да бъдат бомбардирани, каза още д-р Узунова и добави, че не е изключено Иран да получи средства дори от САЩ за възстановяване на своето културно наследство.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com