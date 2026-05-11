Самолет с 277 пътници се запали на летището в Катманду

Самолет на Turkish Airlines (Търкиш Еърлайнс) с 277 пътници и 11 души екипаж се запали при кацане на летището в Катманду днес. При инцидента няма пострадали.

Полетът е излетял от Истанбул, а според говорителя на Гражданската авиационна администрация на Непал - Гянендра Бул, огънят е тръгнал след искра в дясната част на колесника при приземяването.

"Всички на борда са в безопасност. Спасителната операция приключи, а сега разследваме причините за инцидента", заяви той пред AFP.

Пистата на летището бе затворена за близо два часа

Според властите инцидентът е довел до затварянето на единствената писта на летището в Катманду за почти два часа в сутрешните часове.

Впоследствие тя е била отворена отново за полети. Подобен инцидент имаше и през 2015 г., съобщава Bulgaria ON AIR. Много от летищата в хималайската държава са разположени сред високи заснежени върхове и сложен терен, който създава сериозни предизвикателства дори за опитни пилоти.

Поредица от самолетни катастрофи, както и решението на Европейския съюз да включи всички непалски авиокомпании в черния списък, накараха властите миналата година да обявят планове за инсталиране на нови радарни и метеорологични системи.

През 2015 г. самолет на Turkish Airlines с 224 пътници излезе от пистата на летището в Катманду.

Тогава нямаше ранени, но инцидентът доведе до затваряне на летището за четири дни и отмяна на десетки международни полети.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com