Самолет с 277 пътници се запали на летището в Катманду
Пистата била затворена за два часа
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Пистата била затворена за два часа
Петата страна в света с подобно постижение
Днес по обед един от хората, изоставили съмнителния бус на Летище София, трябва да кацне у нас с полет от Брюксел. В хода на разследването стана ясно,...
Самолет е кацнал принудително на летището в Бургас. Това съобщиха от Нова тв. И уточниха, че той е пътувал от Варшава за египетския курорт Хургада. С...
Екипът на спектакъла награждава зрител с полет с парапланер Култовата пиеса на Уилям Уортън е с премиера на 2 октомври в Камерна зала Нетрадиционна...
Холивудският ас Арън Екхарт кацна по обяд на летището в София. Очарователният актьор, който вече е снимал у нас, идва за лентата "Падането на Лондон",...
Техеран. Самолет е извършил принудително кацане в Иран, съобщи Ройтерс и уточни, че екипажът му е получил "невярна информация". В самолета на авиоком...
Ню Йорк. Малък самолет кацна аварийно на междущатска магистрала в нюйоркския квартал Бронкс, предадоха световните агенции, позовавайки се на пожарната...
Звездата идва за първи път в България за „Непобедимите 3”
Няма данни за пострадали при инцидента