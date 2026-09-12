Всичко за Кацна

Следете всички новини, анализи и коментари за Кацна. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Свят Технологии Любопитно
"Пилето" кацна в Младежкия

"Пилето" кацна в Младежкия

Екипът на спектакъла награждава зрител с полет с парапланер Култовата пиеса на Уилям Уортън е с премиера на 2 октомври в Камерна зала Нетрадиционна...

29 септември | 5:10
0 коментара
13314
Екхарт кацна в София

Екхарт кацна в София

Холивудският ас Арън Екхарт кацна по обяд на летището в София. Очарователният актьор, който вече е снимал у нас, идва за лентата "Падането на Лондон",...

21 март | 20:15
0 коментара
14273