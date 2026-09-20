Вятър на промяната задуха в Бъкингам

Тази есен се очертава като силно драматична за кралското семейство. Дните са изпълнени както с лични крайъгълни камъни, така и с възобновено напрежение в двореца. Докато принцът и принцесата на Уелс навлизат в нов житейски етап с изпращането на Джордж, най-големия им син, в колежа на аристокрацията и магнатите „Итън“, неочакваното завръщане на херцозите на Съсекс във Великобритания отново изведе семейния разкол пред очите на публиката.

Нова глава за Джордж

Под дъжда в историческия двор на „Итън“ 13-годишният принц Джордж на 8 септември прекрачи прага под 16-вековната кула „Луптън“, придружен от своите родители. Спокоен, усмихнат и почти колкото майка си на ръст, бъдещият крал бе посрещнат от директора Саймън Хендерсън и ректора сър Никълъс Колридж с думите: „Добре дошъл. Успех и се забавлявай!“.

Моментът бе от изключително значение за принц Уилям и Кейт Мидълтън. За разлика от 1995 г., когато 13-годишният тогава Уилям пристига в училището, придружен от Чарлз, Даяна и Хари пред огромна тълпа от медии, първият ден на Джордж бе значително по-сдържан. По-малките му брат и сестра - принцеса Шарлот и принц Луи, не се появиха, а достъпът на пресата бе строго ограничен, за да се минимализира публичното внимание към децата.

Решението за „Итън“ - училище с дълбока традиция и в семейството на принцеса Даяна, бе описано от кралски наблюдатели като „залагане на сигурното“ и доказан избор, осигуряващ пълна дискретност. Обликът на това престижно място носи и сантиментална стойност - близостта му до Уиндзор навремето позволява на Уилям и Хари да прекарват време с баба си и дядо си след смъртта на Даяна през 1997 г.

За семейство Уелс това не е обикновено изпращане, а голяма житейска промяна. В първите си седмици в „Итън“ новопостъпилите момчета не се прибират у дома за следобеден чай, а остават, за да се потопят в училищния живот и да се сближат със съквартирантите си.

Цялото лято на семейството бе фокусирано около изпращането на Джордж - всички прекараха ценно време заедно покрай традиционната си визита при краля в Балморал, на игрите на Британската общност в Глазгоу и в извънградския им дом Анмър Хол в Норфолк, отдадени на тениса и на разходките край брега. Това бе от изключително значение след преживените изпитания около диагнозата и успешното лечение на рак на Кейт. Днес тя е в ремисия и все по-активно се завръща към обществените си задължения. През юни завърши планинското предизвикателство „Трите върха“, а през ноември се очаква да придружи Уилям за наградите Earthshot в Мумбай. Въпреки това, тя тепърва ще свиква с отсъствието на Джордж на масата сутрин.

Студена война между братята

Принц Арчи и принцеса Лилибет вече посещават училище извън Лондон, но преди броени дни от името на крал Чарлз бе разпространено писмо, което потвърди, че принц Хари и Меган остават лица, които не представляват кралското семейство. Говори се, че Хари желае да възстанови връзката с брат си, но близки до Уилям и Кейт потвърждават, че раните остават дълбоки. Според кралския историк Аманда Форман отношенията между тях са преминали от „гореща“ в „изключително студена война“.

Уилям и Кейт следват традиционната за британската монархия стратегия - „Запази спокойствие и продължавай напред“. Те разглеждат ситуацията около Хари и Меган просто като „странично шоу“ и овехтяла история. Тяхната основна цел е да не позволяват на този медиен шум да ги отклонява от важните каузи като инициативата на Уилям за превенция на самоубийствата.

Позицията на Уилям, според кралски автори, е абсолютно категорична: каквито и отношения да поддържа баща му с Хари, самият той няма да има никакви контакти с брат си занапред, нито в личен, нито в служебен план.

Въпреки че мостовете между братята изглеждат изгорени, между Хари и крал Чарлз III се забелязват плахи стъпки към диалог. Монархът се срещна със семейство Съсекс през юли в „Хайгроув“, а от пристигането им на 26 август бащата и синът са провели поне един телефонен разговор. Но Чарлз III и принц Уилям остават напълно единни по въпроса, че Хари и Меган няма да представляват монархията.

Хари и Меган ясно показват, че възнамеряват да изградят траен живот на Острова. Принцът държи децата му да познават корените си, докато Маркъл проучва възможности да се върне в киното и да развива благотворителни проекти. Дни след преместването херцогинята бе забелязана в ексклузивния клуб Soho Farmhouse в Оксфордшър, а на 13 септември сподели видеоклип, показващ семейството им да се разхожда сред британската природа, да скача в локви и да се топли край камината.

В двореца обаче остават скептични и твърдят, че мотивите на Съсекс все още не са напълно ясни. Всички се питат дали пътищата на братята ще се пресекат по време на коледните празници в Сандрингам и дали Джордж, Шарлот и Луи ще се опознаят с Арчи и Лилибет. Засега обаче доверието е напълно сринато. Погледите на някои наблюдатели са насочени към 2027-а, когато се навършват 30 години от смъртта на принцеса Даяна - момент, който евентуално би могъл да сближи братята, макар че към днешна дата това изглежда далечна перспектива.