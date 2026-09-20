Наша актриса шокира: Получих неприлично предложение от режисьор

Актрисата София Кузева - Чернева, прочута с емблематичната си роля на Дана от филма "Вчера", за първи път разкри, че е получила неприлично предложение от режисьор, за да я уреди с роля само четири месеца след като навършва 18 години.

"Баща ми каза "не" на актьорската професия, защото е много трудна за жена. Много лесно тя може да бъде приласкана и да й се каже - хайде моето момиче, ела с мен, иначе няма да получиш роля. Офертата беше ясна. Вратата беше заключена в Киноцентъра. Беше отвращение, че някой може да си помисли подобно нещо. Станах, отключих вратата и излязох. Не ме беше страх. След много години го разказах на майка ми, а баща ми се оказа прав. За първи път го казвам, сега дойде моментът", разкри пред Мон Дьо тя.

Години след ролята, която я превръща в едно от разпознаваемите лица на своето поколение, София Кузева признава, че понякога се отегчава от това колко разпознаваема е ролята ѝ на Дана във филма “Вчера”. „Има моменти, в които не ми се говори повече за Дана. Защото твърде много неща сме говорили и твърде много неща са чути, казани“, споделя тя пред Мон Дьо, но е категорична, че се гордее с тази роля. По думите ѝ именно образът от „Вчера“ я е поставил в определено амплоа, от което впоследствие е било трудно да излезе.

Кузева разказва и за очакванията към нея след успеха на „Вчера“. Въпреки че е била млада, красива и талантлива и вече е изиграла една от емблематичните роли на поколението си, тя не е очаквала непременно голяма кариера. Днес обаче приема с усмивка факта, че за много хора тя завинаги ще остане Дана. „Не мога да се разсърдя, когато някой каже: „А, вие сте любимата актриса на майка ми, баща ми, много обичат ролята ви на Дана във филма „Вчера“. „И аз нищо не мога да направя. Даже ми става приятно, когато това е някой 20-и няколко годишен човек“, споделя Кузева.