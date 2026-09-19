Наш завод преобрази село с легендарно съкровище. Златни инвестиции

Името на Летница от десетилетия се свързва с онова знаменито тракийско съкровище, изровено случайно в местно лозе през миналия век. Днес обаче малката община в Ловешка област преживява нов тип ренесанс, който не лежи единствено върху древната слава, а върху реалния двигател на съвременната икономика - индустрията. Чрез стратегическо партньорство и изграждане на модерен индустриален парк, Летница успешно трансформира своя икономически профил и доказа, че малките населени места у нас могат да бъдат световни производствени лидери.

Световният шампион в индустриалната зона

В основата на това икономическо възраждане стои високотехнологичното производство на компанията „Композит-Х“. Малцина извън сектора знаят, че именно от фабриката в Летница тръгват полиуретановите и полиестерните хватки, използвани в най-големите зали за спортно катерене по света. Заводът е структуроопределящ за целия регион и осигурява препитание на стотици местни жители. Покрай този гигант в индустриалния парк и около него функционират и допълнителни съоръжения, включително мощности за металообработка, стоманени конструкции, както и специализирани цехове за елементи в леката промишленост.

Заплатите в зоната навлизат в европейски параметри

Развитието на зоната оказа пряко влияние върху стандартa на живот и възнагражденията на заетите. В съответствие с прехода към единната европейска валута, заплатите в Индустриален парк „Летница“ отбелязват траен ръст. Докато средните възнаграждения за оперативни работници и монтажници варират между седемстотин и хиляда евро, специализираните технически кадри, инженерите и операторите на CNC машини получават възнаграждения в диапазона от хиляда и петстотин до над две хиляди евро на месец. Подобни нива на заплащане трайно затвориха ножицата между възнагражденията в малката община и тези в големите областни центрове.

Индустриалната карта на региона

Географското разположение на Летница я поставя на ключова позиция в индустриалния триъгълник между Ловеч, Плевен и Севлиево. Регионът се оформя като специализиран клъстер за високи технологии, каучукови и композитни изделия, както и за компоненти за автоиндустрията. Наличието на изградена инфраструктура в индустриалния парк — от самостоятелни трафопостове и водоснабдяване до готови застроени терени — превръща Летница в ключово звено от севернобългарския промишлен пояс.

Хоризонти за бъдещо развитие

Възможностите пред индустриалния парк продължават да се разширяват благодарение на близостта до ключови транспортни артерии и предстоящото завършване на магистралните участъци в Северна България. Фокусът на общината и инвеститорите е насочен към привличане на логистични бази, чисти зелени производства и партньори в областта на възобновяемата енергия. Съчетанието между богата история, чиста природа и работеща индустрия дава гаранция, че Летница ще продължи да бъде пример за успешно регионално развитие.