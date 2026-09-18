„Базар на занаятчиите“ в Белоградчик

Община Белоградчик постави началото на инициативата „Базар на занаятчиите“, която ще съпътства и провеждането на VI Балонена фиеста – Белоградчик.

От 18 до 20 септември 2026 г. площад „Възраждане“ ще се превърне в място, където българските традиции, майсторството и творчеството ще срещнат жителите и гостите на града. В продължение на три дни посетителите ще имат възможност да се срещнат с майстори и творци от цялата страна, които ще представят ръчно изработени сувенири и подаръци, керамика, дърворезба, бижута, текстил и плетива, натурални продукти и местни вкусове, както и демонстрации на традиционни български занаяти.

В програмата е предвидено и специално творческо занимание за най-малките. На 20 септември (неделя) от 11:00 часа ще се проведе тематично рисуване за деца, което ще даде възможност на малките участници да творят и да се вдъхновят от красотата на българските традиции.