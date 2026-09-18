Средният коридор пренарежда бизнеса. Кои BG компании ще спечелят?

Макар световните политици да се надпреварват да рекламират Средния коридор, единственото, от което той се нуждае е тонове товари, транзитни такси и скорост на доставка. А първоначално, коридорът изисква перфектна инфраструктура и логистика.

Как трасето влиза у нас

България се оказва пресечна точка на три коренно различни потока, първият от които е сухопътният релсов лъч от Китай.

Контейнерните влакове прекосяват Каспийско море, преминават през Грузия и Турция по линията Баку-Тбилиси-Карс и влизат у нас директно през ГКПП Капитан Андреево.

Вторият поток е морският. Пристанищата във Варна и Бургас ще приемат товари директно от грузинските портове, прекосили Черно море, но заедно с това край нас ще акостират големите арабски и американски контейнеровози. Тези глобални морски гиганти, идващи от Суецкия канал, ще хвърлят котва и на турски пристанища, но когато не са пренатоварени, ще се насочват директно към българския бряг, който предлага най-късия и евтин път към сърцето на Европа.

Маршрутът на подземните тръбопроводи следва съвсем различна икономическа логика. А България ще оперира на два фронта.

От една страна, по тръбите на Южния газов коридор през Турция у нас ще влиза евтиният каспийски газ от Азербайджан. От друга страна, американският и арабският втечнен газ (LNG) ще пристигат с танкери на гръцките терминали в Александруполис и Ревитуса, тъй като преминаването на такива мегатанкери през Босфора е ограничено.

След Гърция, синьото гориво ще навлиза в българската мрежа, а след ускореното завършване на Вертикалния газов коридор, страната ни става дистрибутор на над 10 милиарда кубически метра газ годишно към Румъния, Унгария, Словакия и Украйна, носейки милиони от транзитни такси.

Голямата сделка за COP31

Истинската технологична революция в Средния коридор обаче няма да тече по тръби, а по кабелни трасета за високо напрежение.

Вече е официално обявено, че по време на климатичната среща на върха COP31 през ноември в Анталия, Турция, Азербайджан, Грузия и България ще подпишат историческо четиристранно споразумение за изграждането на „Зелен енергиен коридор“. Този мегапроект, описван като „TANAP на електроенергията“, има за цел да пренася огромни обеми чиста, екологична енергия, генерирана от вятърни и соларни паркове в Каспийско море и Централна Азия, директно към европейския пазар.

Така България има реалната възможност да се утвърди като ключов електроенергиен дистрибутор на Балканите, през чиято мрежа ще се балансират енергийните дефицити на Централна и Източна Европа.

Споразумението ще отвори вратите за милиардни европейски инвестиции в модернизация на родната електропреносна мрежа и изграждане на нови дигитални подстанции, превръщайки ни от обикновен консуматор в енергиен диспечер на новата зелена карта.

Инфраструктурният бум

За да издържи на този двоен натиск - влаковете от Истанбул и корабите от Черно и Егейско море, България спешно сменя стратегията. Ключът е ускоряването на ж.п. магистралите към Сърбия и Румъния, за да се елиминират тесните гърла по трасето.

Тъй като държавният бюджет не може да финансира всичко едновременно, на масата се вади планът за над 800 км магистрали на концесия с частни капитали. Товарният натиск от Средния коридор прави икономически рентабилни проекти, които досега чакаха с десетилетия.

Аутобанът Русе - Велико Търново - ГКПП Маказа се превръща в транзитното сърце, което свързва Дунав с Бяло море и поема товарите от гръцките пристанища.

Магистрала „Черно море“ ще направи бърза връзка между Варна и Бургас за пренасочване на морските контейнери, а тунелът под Петрохан ще отпуши Северозапада директно към Румъния и Централна Европа

Кои бизнеси ще спечелят

Ползата за България от Средния коридор надхвърля таксите от преминаващи камиони и влакове.

Около тези коридори вече се проектират мегалогистични хъбове и индустриални зони в Пловдив, Стара Загора, Русе, Варна и Бургас, в които стоките ще се обработват и добавената стойност остава тук. Новите магистрали ще бъдат изградени без държавата да затъва в дългове, благодарение на частния интерес към Средния коридор.

Големият въпрос за българските предприемачи сега е как да се позиционират, за да не останат само странични наблюдатели.

На първо място, успешни ще са компаниите, свързани с модерната логистика и умното складиране.

Изключителен тласък ще получат интермодалните оператори, строителният сектор, особено чрез публично-частните партньорства за магистрали на концесия, както и компаниите за зелена енергия, които софтуерно и инфраструктурно поддържат новия електроенергиен коридор от Каспийско море.

Тук обаче се крие и един голям капан. Както наскоро подчерта турският министър на промишлеността, за да бъде един бизнес трайно успешен и устойчив в новата ера, той не трябва просто да използва изкуствения интелект като инструмент, а да участва в неговото производство и внедряване.

В логистиката на Средния коридор това означава, че дългосрочно ще оцелеят само тези български компании, които заложат на интелигентни вериги за доставки - алгоритми за AI управление на корабните и ж.п. товари, автономни системи за оптимизация на трафика през границите и прогнозен анализ на стоковите потоци.

Високотехнологичната индустрия около този коридор ще е ключова. Бизнесът, който днес инвестира в дигиталната инфраструктура на трасето, утре ще диктува правилата на европейския пазар.

А дали този бизнес ще е български, зависи от това дали ще продължим да бъдем консуматори или най-накрая държавата и бизнеса започнат ще започнат да произвеждат стратегически решения.