Мистериозно струпване на луксозни яхти край Бодрум
Те са на руски милиардери, сред тях и плавателен съд, свързван с Путин
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Те са на руски милиардери, сред тях и плавателен съд, свързван с Путин
Гръцката дъга в региона може да предизвика земетресения с магнитуд над 7
Имаше много безсмислени дискусии по този въпрос, заяви Мицотакис
Бреговата охрана на Гърция спаси 24 емигранти
Отново заметресение
Земетресението е продължило 20 секунди
Епицентърът е в Бяло море
Какво животно видяха неочаквано
Червена риба лъв (Pterois volitans), която е считана за отровен вид
Последният трус е регистриран в 19.01 часа
Най-силното е с магнитуд 5,5
Най-силният трус е станал в 04.20 ч.
Трус от 4,1 е е бил регистриран в 18.44 ч. на дълбочина 5,45 километра
Към момента пенсионерите получават 300 лв. минимална пенсия, заради добавките от 50 лв.
Разпореди на турската брегова охрана да предотврати преминаването на мигранти през Егейско море заради рисковете, на които се подлагат
Два дни Кушила от Нова Зеландия бедствала с гумена лодка
Служителите на европейската агенция за гранична охрана „Фронтекс" и гръцката брегова охрана са спасили от удавяне 4,835 мигранти само за 10 дни, съобщ...
Най-малко 33 мигранти са се удавили в събота, след като лодката им потънала в Егейско море при опит да пресекат от Турция в Гърция, предаде Anadolu Ag...
Поне 21 души са загинали тази сутрин при две корабокрушения край бреговете на гръцките острови Фармакос и Калолимнос в Егейско море, информира AFP. С...
Мигранти се удавиха във водите на Егейско море. Инцидентът е станал тази нощ, съобщава Ройтерс. Петте деца, една жена и четирима мъже искали да дости...