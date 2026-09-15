Слави избухна! Кой иска да пренапише истината за Петрохан

Лидерът на "Има такъв народ" Слави Трифонов публикува остра позиция в социалните мрежи по повод излезлите детайли от съдебно-психиатричната експертиза за трагедията край хижа "Петрохан" и връх Околчица. Според изтеклия документ, Ивайло Калушев е изградил затворена окултна общност със структури, близки до организирана престъпна група, упражнявал е психофизическа манипулация и е профилиран като преференциален насилник на деца.

Лидерът на ИТН обвинява ПП-ДБ, конкретни медии и отделни журналисти в създаване на чадър над извършителя и опити за пренаписване на истината. Трифонов алармира за поставена без разрешение паметна плоча на прохода "Петрохан" със символика, почитаща както жертвите, така и Калушев. Той призова Община Монтана за незабавни действия по премахването ѝ. В позицията си Трифонов критикува кмета Ваил Терзиев за повторното назначаване на бившия училищен директор, уволнен заради поставени камери в ученически тоалетни, на нов ръководен пост в друго столично училище.

Трифонов определя случващото се като проява на "псевдодемокрация" и двойни стандарти, при които определени кръгове от властта, медиите и съдебната система се поставят над закона. Според него нормалното общество трябва да има изграден имунитет срещу подобни явления, а правосъдието и моралните норми следва да се прилагат еднакво спрямо всички граждани.

Ето и целият пост на Слави Трифонов във Фейсбук:

Ще ви цитирам част от изводите на съдебно-психиатричната експертиза, поръчана от прокуратурата и стигнала до медиите днес сутринта.

• Ивайло Калушев е изградил затворена сектантско-окултна общност, наложил е почти абсолютен контрол над последователите си и е предизвикал поредицата от събития, довели до смъртта на шестимата край хижа „Петрохан“ и връх Околчица.

• Групата е била структурирана около култ към личността на Калушев, а в отделни аспекти моделът ѝ на функциониране се е доближавал до организирана престъпна група.

• Профилът му е на преференциален седуктивен насилник на деца, а Николай Златков и Александър Макулев - жертви на психофизическа манипулация и експлоатация.

• Отключващ фактор е провалът на опита за приобщаване на „специално“ за Калушев момиче, за което той говори в последния SMS, изпратен до майка му, и рискът от наказателно разобличаване.

• Средствата са се концентрирали главно в сметки на Калушев и свързано с него дружество.

• Документът разглежда дарения от публични лица, контакти с политици, меморандум с МОСВ и чат за възможно финансиране на охрана на парк „Витоша“. Има „сходство и паралелност“ между политическото влияние и активността и финансовата жизненост на групата.

• Без никакво съмнение, освен като реклама и източник за набиране на сериозни финансови средства, главно чрез дарения от „наши хора“, Калушев успешно се е възползвал и от създадени контакти в политическите среди.

Край на цитатите.

Това казват специалистите, които са професионалисти и които се опират само на фактология. Чакаме тези изводи да станат публични седем месеца и в крайна сметка истината не може да бъде скрита.

Но има хора, сайтове и медии, които действат против логичното, нормалното, човешкото и в случая законното. Има една група хора, на която, според тях самите, всичко им е позволено. За тях всичко може и нищо не може. Те могат да престъпват закона, да лъжат, да нарушават правилата, да нарушават морала и човешките ценности, да пренебрегват дори Конституцията. Тези хора се мислят за повече от всички нас и за повече от всичко. От години се опитвам да си обясня как е възможно въобще да съществуват такива хора, камо ли някои от тях да са облечени във власт. Политическа. Медийна. Дори съдебна власт. Но ето на, съществува такава група хора. И колкото и да ми е трудно да го приема, като всички факти, това е факт, който трябва да бъде приет и преглътнат. И случаят „Петрохан“ е най-извратеното доказателство за съществуването на тази група хора.

Те не приемат фактите, които вчера изкараха прокуратурата, полицията и институтът по криминалистика. За тях това, което ви цитирах в началото, не е вярно. Те са способни един доказан педофил и убиец да го преобразят в герой. Знаете ли, че те са му направили и паметна плоча и тя се намира на прохода Петрохан, на отбивката за хижата. На плочата има перо в цветовете на дъгата, кръстосано с кинжал и са изписани имената на убиеца и педофил Калушев, на убитите от него деца и на другите членове на сектата. И тази ненормална постъпка няма никакво разрешение от властите. За тези хора не са необходими разрешения. Те правят каквото си искат, защото са повече от нас и повече от закона.

Между другото, тая плоча досега трябваше да я махнат хиляда пъти. Какво се чуди общината в Монтана, не знам, и какво чака, не знам, но ако продължава тази плоча да стои там, тя ще е доказателство, че всеки ще може да си слага каквито плочи и паметници иска, на когото си иска и където си иска.

Тази група хора, за които ви говоря, се чувстват по този начин, защото получават подкрепа, постоянна подкрепа, от журналисти, определени сайтове, определени медии, определени политици и въобще са се превърнали в нещо подобно на мафия. Тъй като те го правят публично, и аз публично ще ги обявя. Капитал. Медиапул. Офнюз. Дневник. Клуб Зет. Българското Дойче Веле. Журналисти от Нова телевизия, Би Ти Ви, БНР, фермата от тролове на Иво Мирчев, журналисти на свободна практика, политици основно от ПП и ДБ, всъщност само от ПП/ДБ. Имам предвид и политици, които вече не са част от ПП/ДБ, но в същността си са същите и не са се променили.

Да не пропусна и ръководителя на местната власт в София - Терзиев. Знаете ли, че човекът, който беше директор на софийско училище и има сума ти снимки с Терзиев като негов близък, и беше уволнен, защото беше сложил камери в тоалетната на децата, което е толкова гнусно, че не знам как да го коментирам, същият този отново е назначен в друго софийско училище, този път като заместник-директор?

Аз мисля, че това с плочата и това с тия уволнения и назначен отново - такива неща могат да се случват само в България. Нормалното общество би трябвало да има изграден имунитет срещу такива групи хора, те да са в затвора, камо ли да имат публично представяне и защита. Да не говорим да заемат държавни длъжности, водещи позиции в медиите, съдебната система и да вземат решения, които касаят вас и децата ви. Да позволим подобни хора и подобни групи хора да съществуват всъщност е псевдодемокрация. Законите и моралът трябва да важат за всички. За абсолютно всички!