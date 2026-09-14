Психологът Росен Йорданов потвърди: Секта "Петрохан" с патологичен сексуален насилник

Ивайло Калушев през живота си не е изкарал и един лев по нормален начин, но през ръцете му са минали милиони. Той е създал бутафория, целяща да създаде защитеност на територията, отговаряща на неговата социална перверзия. Това обяви криминалният психолог Росен Йорданов на брифинга, в който се изнесоха данни от експертизите по случаите "Петрохан" и "Околчица".

Той изнесе данните от работата на екипа, изготвил комплексна експертиза, обхващаща съдебно-психологични, психиатрични, сексологични и теологични аспекти.

„Ивайло Калушев на 100% отговаря на преференциален, седуктивен, сексуален насилник. Целият му живот е бил с цел да камуфлира патологичното си влечение към подрастващи.

Политически връзки

Сектантско-окултната общност, създадена от него, както и политическите му връзки, са имали за цел да обслужват оцеляването му в парафизичен рай, той е определял всичко за всички. Инициатор и инспиратор на всички събития е той - Калушев е контролирал всеки от това общество“, заяви Йорданов.

По думите му Ивайло Калушев е бил единственият носител на цялата информация и мотиви за престъплението.

„Само той е знаел какво ще се случи, а всеки един от останалите е бил частично информиран, имало е зони на достъп, както и измислени рангове и позиции. Правилата са гласяли, че ламата знае всичко.

Калушев е имал намерение предварително да отнеме живота на своите последователи. Престъплението е имало много силно организирани елементи. Застанал е на входа на кемпера и е убил двете деца - вероятно най-напред Николай Златков, който е бил по-силен. Златков не е взел личното си оръжие в кемпера.

Сектата съществувала 20 години

Непълнолетният вероятно се е уплашил и затова се е свил и впоследствие е открит в тази поза. Общността им е функционирала от над 20 години, Калушев е успял да постигне голямо въздействие върху тези хора, защото е имал богат собствен опит, с нелек живот. Сексуалните му наклонности са били изключително тежки, имало е хомофобско отношение.

Така е открил алтернативна среда на съществуване“, обясни още заключенията психологът.

"Изобщо не приемам да се издига в култ, който посяга сексуално на подрастващи. Само в България може да се е организирало бдение за такъв човек. Този човек е имал маниакален контрол. Става дума за нарцисизъм. Този човек цял живот е живял в сенките. Петимата не са имали мотиви да се самоубиват, а са подтикнати от Калушев. Тези които не са искали са били екзекутирани", категоричен е Йорданов.

Трагедиите на Петрохан и Околчица

Припомняме, че трима мъже бяха открити убити край хижа в района на прохода Петрохан - Ивайло Иванов, Дечо Василев и Пламен Статев. Стана ясно, че е имало връзки на жертвите с неправителствена организация. Мъжете са свързвани с НПО, регистрирано през 2022 г., което е действало в защитени територии и е подавало сигнали за нарушения.

Организацията е подписала рамков меморандум за сътрудничество с Министерството на околната среда и водите, когато министър е бил Борислав Сандов.

След убийството Ивайло Калушев бе обявен за издирване, като се считаше за ключов човек, свързан с трагедията. Според разследващи той е изпратил съобщение на майка си преди случая, в което моли за прошка и твърди, че чутото за него не е вярно. Освен него полицията издирваше и 23-годишния Николай Златков и 15-годишния Александър Макулев.

Телата на тримата бяха открити в кемпер близо до връх Околчица във Врачанския балкан. По-късно от прокуратурата дадоха обширен брифинг, на който бяха показани кадри преди трагедията. Установено е било още, че във въпросната хижа "Петрохан" е имало религиозна литература.