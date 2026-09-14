На старта на учебната година: Решават сериозни проблеми с училищните автобуси

Изпълнителният директор на ИА „Автомобилна администрация“ Бойко Рановски представи резултатите от проверките на училищните автобуси по време на демонстрационна инспекция в гр. Костинброд.

Превантивният контрол във фирмите започна на 25 август 2026 г. До 10 септември инспекторите провериха общо 1 079 училищни автобуса в цялата страна. Контролът обхвана техническата изправност и външния вид на превозните средства, правоспособността на водачите, както и спазването на изискванията на Закона за автомобилните превози и Закона за движението по пътищата при осъществяване на този вид превоз.

„Основната ни цел е да установим дали превозвачите и водачите отговарят на всички изисквания за превоз на деца и ученици, както и да гарантираме техническата изправност на превозните средства преди началото на учебната година“, заяви изпълнителният директор Бойко Рановски. Той допълни, че контролът ще продължи до 20 септември на пътя, като инспекторите ще извършат повторни проверки за стриктното изпълнение на дадените предписания.

В рамките на инспекциите са издадени 137 предписания за отстраняване на допуснати несъответствия, включително за обозначаване на автобусите с необходимите табели за превоз на деца, заверки на пожарогасителите, смяна на износени гуми и преминаване на периодични технически прегледи и допълнителни прегледи за оборудването.

Съставени са 5 акта за технически неизправни превозни средства. Констатирани са нарушения като износени гуми до степен гладкост, пукнатини по челното стъкло, липсващи елементи за закрепване на колелата и пожарогасители, които не отговарят на изискванията. На общините, собственици на училищни автобуси, са издадени предписания за привеждане на превозните средства в пълно съответствие със Закона за движението по пътищата.

По време на акцията са съставени и 11 акта на пунктове за периодични технически прегледи за констатирани пропуски при проверката на училищни автобуси.