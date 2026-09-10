Министър Пеев възложи важна задача на новото ръководство на "Български пощи"

Министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев и заместник-министърът Анна Натова се срещнаха със Съвета на директорите на „Български пощи“ ЕАД и с представители на синдикатите, за да обсъдят стъпките по преструктурирането на дружеството.

Министър Пеев поиска от ръководството да изработи реалистична програма за стабилизация на пощите, която да отчита всички фактори и да може да се реализира в следващите 1-2 години.

„Не очаквам бързо решение на проблемите. Целта е да се нормализира работата на пощите. Предложените мерки, които имат съответните финансови измерения, да доведат до ползи за „Български пощи“. Въвеждането на новите технологии трябва да бъде в баланс с възможностите, като условията на труд и заплащането са част от него“, призова той.

Министърът очаква ръководството на дружеството да изработи и програма за управление на имотите, анализ и предложения за генериране на приходи. Той призова новото ръководство и синдикатите да работят в пълна прозрачност и открит диалог, като изрази готовност за провеждане на редовни срещи за обсъждане на проблемите и предизвикателствата.