Общество

БАБХ насочи за унищожаване 2,2 тона храни с неизвестен произход

При съмнение за нарушения гражданите могат да подават сигнали до агенцията онлайн или на горещ телефон

БАБХ насочи за унищожаване 2,2 тона храни с неизвестен произход
10 сеп 26 | 14:45
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Григор Атанасов

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) установи 2,2 тона храни с неизвестен произход при проверка на два автобуса и един бус. Проверката е извършена след сигнал от служители на Главна дирекция „Гранична полиция“ на входа на село Крушевец, община Созопол. Превозните средства са влезли в страната през ГКПП „Малко Търново“.

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Инспекторите от Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) – Бургас са установили 1740 кг замразени овчи изрезки и 100 кг банички със сирене и кайма в багажните отделения на превозните средства. Овчите изрезки са били разпределени в 58 сака. Храните са били без етикети и идентификационна маркировка и без документи за произход и проследимост. Единият автобус е с турска регистрация, а другият автобус и бусът – с румънска. При обход в гориста местност на служители от „Гранична полиция“ в близост до мястото на проверката са открити още 9 сака и 3 кашона с овчи изрезки, в идентични по вид опаковки с тези в превозните средства, с общо тегло 360 кг.

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Цялото количество е насочено за унищожаване. На водачите на трите превозни средства са съставени актове за установяване на административни нарушения.

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Агенцията напомня, че при съмнение за нарушения гражданите могат да подават сигнали чрез електронната форма на интернет страницата на Агенцията или на горещия телефон 0700 122 99.

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Автор Григор Атанасов

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