БАБХ насочи за унищожаване 2,2 тона храни с неизвестен произход
При съмнение за нарушения гражданите могат да подават сигнали до агенцията онлайн или на горещ телефон
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При съмнение за нарушения гражданите могат да подават сигнали до агенцията онлайн или на горещ телефон
Контролната дейност на Агенцията продължава с цел гарантиране безопасността на храните и защита на потребителите
Сред констатираните проблеми са също неизправности в санитарно-хигиенните условия
На фирмата ще бъдат връчени предписание и актове за нарушенията
Препаратите и торовете с изтекъл срок на годност ще бъдат унищожени
Храните с установени несъответствия са отделени и запечатани в хладилни камери в обекта
Констатирани са също несъответствия по отношение на сградния фонд и оборудването
Спряна дейност в предприятие за месо заради сериозни нарушения
По спомени са се унищожавали чрез изгаряне в ТЕЦ-а в Русе, но вече не се унищожават по този начин
Причината е опасна болест
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