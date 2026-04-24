Над 3,5 тона храни в Дулово ще бъдат унищожени

Повече от 3,5 тона храни от животински произход са възбранени и ще бъдат унищожени след проверка на инспектори от Българската агенция по безопасност на храните в месодобивно и месопреработвателно предприятие в град Дулово, област Силистра.

В хладилни камери са намерени над 2,5 тона свински крака, глави и уши с изтекъл срок на годност, както и 940 кг свински субпродукти, телешки опашки, сланина, сало и говежда лой без идентификационна маркировка, с разкъсана или частично липсваща опаковка. Открити са също четири говежди четвъртини с общо тегло над 280 кг без маркировка за произход.

Храните с установени несъответствия са отделени и запечатани в хладилни камери в обекта. Предстои да бъдат унищожени.

