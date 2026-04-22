Гюров предложи прималив пост на Цънцарова

Служебният премиер Андрей Гюров даде интервю на Мария Цънцарова в платформата "Извън ефир", като водещата го попита дали ще се кандидатира за президент през есента, когато се очаква да се проведат президентските избори. Той обаче отговори доста шеговито на водещата, но не даде точен отговор, предава "Актуално". Първоначално Гюров попита Цънцарова дали тя иска той да се кандидатира, а тя го посече, че е сбъркал мястото, защото в студиото въпросите ги задава тя.

"Само ако се съгласите да се кандидатирате за вицепрезидент", пошегува се Гюров и обеща ако реши да бъде кандидат за държавен глава - Цънцарова да е първата, на която ще каже. Тя на свой ред изрази надежда да научи без условия.

На въпрос дали е получавал предложение да продължи в следващ кабинет, той отговори: "Не съм получавал. Не мисля, че това е част от бъдещите ми планове".

Служебният премиер обяви, че има заявени курсове за есенния семестър и няма търпение да се върне при студентите си.

Той смята обаче, че е оставил добро наследство по няколко линии, като са задали стандарт на работа и професионализъм и то в тежка обстановка без парламент и под атаките от всички страни.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com