ДПС почете паметта на жертвите на комунистическия режим в концлагера в Белене

Зам.-председателят ДПС и ПГ на ДПС Халил Летифов, зам.- председателят на ДПС и народен представител Станислав Анастасов и народните представители д-р Левент Апти и Димитър Аврамов присъстваха на годишно поклонение в памет на жертвите на тоталитарния комунистически режим в концлагера „Белене". Пред паметната плоча издигната в памет на жертвите от името на ДПС бяха поднесени венци и цветя.

Над 200 души от ДПС от съседните региони, областните председатели на Плевен, Търговище, Разград, Видин, Враца, Монтана и Велико Търново, общински председатели на ДПС, кметовете на Лозница и Кубрат Севгин Шукри и Алкин Неби се събраха на поклонението за да отдадат почит на жертвите от концлагера “Белене”.

По време на поклонението представителите на ДПС разговаряха с репресирани от времето на т. нар “възродителен процес”, техни близки и роднини, когато български граждани от турски произход са осъдени за съпротива срещу насилствената асимилация, проведена от тоталитарната диктатура.

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