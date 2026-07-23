Нова схема ще пази милионите за въглищните региони

Спорната процедура за подкрепа на бизнеса във въглищните региони се прекратява, след като одитът откри субективизъм, липса на прозрачност и неравнопоставеност при оценяването. Правителството подготвя изцяло нов модел, при който точките ще се дават по ясни и измерими показатели, а не според обещания и прогнози на кандидатите. Целта е европейските средства да бъдат защитени и да стигнат до повече предприятия в Стара Загора, Перник и Кюстендил.

Старата процедура приключва

Процесът по прекратяване на сегашната процедура вече е започнал и трябва да бъде финализиран утре. След това ще започне подготовката на нови условия за кандидатстване по Фонда за справедлив преход. „Ще работим максимално бързо и се надяваме още през септември или октомври да имаме критерии“, заяви заместник-министърът на регионалното развитие Десислава Георгиева.

В срещата участваха вицепремиерът Атанас Пеканов, регионалният министър Иван Шишков, представители на бизнеса и местните власти от трите засегнати области.

Одитът откри сериозни слабости

Служебното правителство нареди проверка след получени сигнали за начина, по който са оценявани проектите. Одитът е потвърдил нарушена организация, субективни решения, липса на прозрачност и недостатъчна равнопоставеност между кандидатите.

Затова новата процедура трябва да премахне критериите, които позволяват различно тълкуване от оценителите. Вместо комисии да преценяват обещанията в бизнес плановете, точките ще се дават според конкретни финансови резултати.

Сред обсъжданите показатели са печалбата преди лихви, данъци и амортизации, финансовата рентабилност и историята на фирмата. За съществуващите предприятия може да бъде въведено изискване да са регистрирани поне от три години.

Край на точките за красиви обещания

От новата схема се предвижда да отпаднат оценките, основани на бъдещи пазарни ниши, прогнози за развитие и намерения, записани в бизнес плановете.

Според регионалното министерство именно тези критерии са един от главните източници на субективизъм. Те позволяват високи оценки да се дават за обещания, които трудно могат да бъдат проверени предварително.

Ще бъде изготвен и точен списък с икономическите дейности, които могат да получат финансиране. Отделно ще бъдат описани изчерпателно и недопустимите сектори, за да няма различно тълкуване на правилата.

Повече фирми могат да получат помощ

Обсъжда се безвъзмездната помощ да покрива до 65% от стойността на проекта, а останалата част да бъде осигурена от самия бизнес. Така предприятията ще поемат по-голяма отговорност за инвестициите си, а наличният ресурс ще може да достигне до повече кандидати.

„Намерението ни е да бъде обявена нова процедура с ясни критерии и със собствен принос на кандидатите“, заяви вицепремиерът Атанас Пеканов.

По думите му основната цел е средствата по Фонда за справедлив преход да бъдат запазени в максимална степен, за да бъдат спокойни хората в засегнатите региони. „Забележките към процедурата са проблем за България и Европа. Нашата цел е те да бъдат преодолени и трябва да се намери решение“, подчерта Пеканов.

Нови машини, но и обучение за работниците

Една от обсъжданите промени е модернизацията на предприятията да не приключва само с покупката на ново оборудване. Фирмите може да бъдат задължени да обучат работниците, които ще използват машините, закупени с европейски средства.

Така помощта няма да се изчерпва с доставка на техника, а ще създава и реални умения за хората в районите, които трябва постепенно да намалят зависимостта си от въглищната индустрия.

Идеята на Фонда за справедлив преход е местната икономика да намери нови източници на работа и доходи, когато мините и свързаните с тях производства започнат да се преструктурират.

Бизнесът поиска различни условия

Представителите на предприятията подкрепиха намаляването на процента на безвъзмездната помощ, ако това позволи парите да стигнат до повече фирми.

Те обаче предложиха условията да бъдат различни за малки и средни предприятия, както и за новосъздадени и вече работещи компании. Според тях една начинаеща фирма няма същите възможности за собствено финансиране като утвърдено предприятие.

Бизнесът настоя и да участва по-активно в изработването на правилата. Представителите му подчертаха, че именно предприемачите най-добре знаят от какви инвестиции и условия се нуждаят трите региона.

Новата процедура трябва да намери баланс между строгия контрол и реалния достъп до помощта. Залогът е европейските пари да не бъдат загубени, а да се превърнат в работещи предприятия, нови професии и по-сигурен поминък за хората в Стара Загора, Перник и Кюстендил.