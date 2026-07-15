Пулев гарантира 60 млн. евро за бизнеса

Близо 60 млн. евро са осигурени в бюджета за насърчаване на инвестициите и подкрепа на бизнеса. Това обяви вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев на среща с компании от Тракия икономическа зона в Пловдив. Той увери, че стремежът към ограничаване на дефицита няма да бъде за сметка на производителите и конкурентоспособността на индустрията. Подкрепата ще бъде достъпна както за български, така и за чуждестранни инвеститори.

Тракия икономическа зона продължава да привлича големи индустриални проекти. През март 2026 г. проект на „Либхер“ за нов завод край Пловдив получи сертификат за приоритетна инвестиция, като вложението се очаква да достигне близо 90 млн. евро и първоначално да разкрие около 200 работни места.

Дефицитът няма да удари производството

„Осигурили сме близо 60 млн. евро за насърчителни мерки, така че икономиката да расте. Няма да позволим в стремежа към постигане на целта за дефицита да задушим българските производители и индустрията. Фискалната дисциплина няма да бъде за сметка на конкурентоспособността на производствата в страната“, подчерта Пулев.

Според него държавата трябва да действа като двигател на икономическото развитие, като предоставя предвидима среда, инфраструктура и работещи стимули за нови инвестиции. Правителството вече активира насърчителните инструменти за производителите, включително чрез Българската агенция за инвестиции.

Инвеститорите получават една точка за контакт

Политиките и административните структури, свързани с инвестициите, вече са концентрирани в икономическото министерство. Целта е компаниите да работят с един ясно определен държавен партньор, който да координира разрешителните и процедурите между институциите.

„Бизнесът вече ще има една точка за контакт, а администрацията ще поеме координацията между всички институции, така че инвеститорите да се концентрират върху развитието на своите проекти“, каза вицепремиерът.

За стратегическите проекти е създадено и Централно координационно звено към Министерския съвет. То трябва да ускорява административното обслужване и да следи движението на разрешителните и съгласувателните режими.

Нова вълна от стратегически капитали

Пулев определи инвестициите като водещ приоритет на кабинета и заяви, че България има възможност да привлече нова вълна от стратегически проекти след периода на политическа нестабилност.

„Излизаме от период на политическа нестабилност и днес можем да предложим на бизнеса най-важното - предвидимост, последователност и по-добра координация между институциите“, посочи той.

По думите му компании като германската „Либхер“ и френската „Шнайдер Електрик“ продължават да разширяват производството си в България. Успоредно с традиционните партньорства държавата търси инвеститори от Азия, които вече са част от европейските производствени вериги.

Над 300 идеи срещу бюрокрацията

Сред обсъдените мерки са намаляването на административната тежест, развитието на индустриалната инфраструктура и подготовката на нов закон за публично-частните партньорства. По данни на вицепремиера са събрани над 300 предложения за облекчаване на регулациите, а законопроектът ще бъде публикуван за широко обществено обсъждане.

Пулев увери представителите на компании от България, Германия, Франция, Япония и Китай, че държавата ще съдейства при разширяването на производствата и използването на финансовите стимули.

„Основният ни приоритет вече не е само създаването на нови работни места, а привличането на инвестиции с по-висока добавена стойност, които носят дългосрочен ефект за икономиката и по-висок принос към държавния бюджет“, заяви Александър Пулев.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com