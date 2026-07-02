Радина Шкутова поема управлението на Загорка

Радина Шкутова е новият изпълнителен директор на Загорка, част от HEINEKEN. Тя поема управлението на компанията от този месец. Назначението ѝ поставя нов етап в развитието на Загорка, с фокус върху качеството, силните партньорства, устойчивия растеж и близката връзка с потребителите.

Шкутова се завръща в компанията, от която започва професионалният ѝ път в HEINEKEN преди повече от 20 години. Кариерата ѝ стартира в Загорка през 2005 г., където постепенно се утвърждава в сферата на маркетинга и достига до позицията маркетинг мениджър.

След това тя заема ключови международни роли в групата - маркетинг директор на HEINEKEN Ирландия и HEINEKEN Русия, а по-късно и директор „Глобални иновации и Beer Systems“ в централата на HEINEKEN в Амстердам, Нидерландия.

През годините Радина Шкутова изгражда силен управленски профил, съчетаващ стратегическо мислене, фокус върху развитието на хората и усет към иновациите. Тя има значителен принос за растежа на марки на различни пазари на HEINEKEN и за въвеждането на нови решения, които подкрепят развитието на бизнеса.

В новата си роля начело на Загорка Шкутова ще ръководи търговската стратегия на компанията, ще работи за още по-силна ангажираност на клиентите и потребителите и ще продължи развитието на дългосрочната визия на пивоварната.

Тя поема поста от Олга Лавренова, която продължава професионалния си път в нова кариерна посока.

„За мен е чест да се завърна в Загорка - компания с над 120 години пивоварни традиции и специално място в историята на българската бирена култура. Вълнувам се, че ще работя с талантливите ни екипи за развитието на силни марки, за въвеждането на иновации и за още по-близка връзка с нашите клиенти и потребители. Ще продължим да правим това, което умеем най-добре - да създаваме качествена бира, която сближава хората и носи моменти на споделеност“, сподели Радина Шкутова.

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