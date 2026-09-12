ББР избра трима кандидати за изпълнителен директор, изпраща имената им на БНБ
В надпреварата са участвали общо 27 кандидати с професионален опит в банковия, финансовия, корпоративния и публичния сектор
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В надпреварата са участвали общо 27 кандидати с професионален опит в банковия, финансовия, корпоративния и публичния сектор
Кадровите промени идват в ключов момент за компанията
Тя сменя на тази позиция Франк Янсен, който се пенсионира
Тя ще ръководи търговската стратегия на компанията
Назначението на Тодор Тодоров е част от стремежа на iBank да продължи своето устойчиво развитие
Инж. Георгиев е част от ръководния екип на компанията от септември 2025 г.
Промяната е част от последователната стратегия на „Девин“ да развива лидерския потенциал вътре в организацията
С този ход клубът предприема нова стъпка към възстановяването на лидерската роля на „армейския“ тим в българския футбол
Той е юноша на ЦСКА още от шестгодишна възраст и е сред хората, които познават клуба в детайли
Двете страни се разделят по взаимно съгласие
Икономистът е подал оставка, която е била приета веднага
Албена Георгиева е познато лице в ритейл сектора у нас
Идеи и вдъхновение получиха младежите от Асен Великов
Новият изпълнителен дирекотор на компанията е Асен Великов
Има нов изпълнителен директор
Досегашният директор Боян Кършаков ще продължи да ръководи иновациите като Оперативен директор на UG Energy и изпълнителен директор на UG Solar и Tess...
Голям обрат в кариерата на Ивайло Московски
Изпълкомът заседава в сряда
Какво е неговото решение
Кариерата на Жан Котан в Метро започва във Франция през 2001 година, където управлява отдел, а от юли 2006 година става Управител, отговорен за няколк...