ЦСКА проговори за оставката на Златков
Снимка: БГНЕС
29 окт 25 | 11:03
Агенция Стандарт

Радослав Златков подаде оставка като изпълнителен директор на ЦСКА, която бе приета от ръководството на клуба. Двете страни се разделят по взаимно съгласие, съобщиха във Фейсбук страницата на "червените".

"ЦСКА благодари на Радослав Златков за професионализма и положените усилия за развитието на клуба в административно, структурно и организационно отношение.

Оценяваме експертната му роля при процесите на трансформация, през които ЦСКА премина през изминалия период. Пожелаваме му успех в бъдещите предизвикателства.

Ръководството на клуба ще обяви своевременно решението си за избора на нов изпълнителен директор", допълват от клуба.

Автор Агенция Стандарт

