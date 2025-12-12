ЦСКА пред раздяла с топ футболисти

ЦСКА може да се раздели с трима от най-добрите си футболисти, които под ръководството на Христо Янев са неизменни титуляри и се представят на много високо ниво.

Двубоят между ЦСКА и Локомотив София от 1/8-финалите за Купата на България ще генерира сериозно мениджърско присъствие в ложите на „Васил Левски“. От червените ще бъдат гледани вътрешните халфове Джеймс Ето‘о и младият Петко Панайотов, както и централният нападател Леандро Годой, пише gol.bg.

Аржентинецът се намира в добра форма и е привлякъл погледите на доста агенти. Част от тях са се интересували от футболиста и по време на престоя му в Берое, с който през миналия сезон стана голмайстор на първенството, а сега ще опита да спечели приза и с екипа на ЦСКА.

Въпросните агенти са представители на руски, турски, полски, нидерландски, белгийски и френски клубове.

В ложата на „Васил Левски“ се очаква да е селекционерът на националния отбор Александър Димитров, който преди това ще е в „Овча купел“ на осминафинала Славия – ЦСКА 1948, който също е в събота, но от 12:00 часа.

