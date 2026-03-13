Голяма промяна в родния футбол! Решението за Пената

От тази година наградата за най-добър треньор на България, която традиционно се връчва по време на церемонията „Футболист на годината“, ще носи името на легендарния Димитър Пенев. Решението е по предложение на Българската асоциация на спортните журналисти и има за цел да увековечи паметта на Стратега – треньорът, който изгради най-големия успех в историята на българския футбол, предаде БГНЕС.

По традиция се отличава призова тройка сред българските треньори, като победителят за първи път ще получи наградата „Димитър Пенев“ на 22 март, по време на 65-ата церемония „Футболист на годината“.

Димитър Пенев е роден на 12 юли 1945 г. в Мировяне. Футболист №1 на България през 1967 и 1971 г., той участва на три световни първенства и печели осем шампионски титли в България – веднъж с „Локомотив“ (София) и седем пъти с ЦСКА. Като треньор три пъти става шампион с ЦСКА и е архитект на „златното поколение“ на българския футбол, което спечели бронзовите медали на световното първенство в САЩ през 1994 г. Отличен е с орден „Стара планина“, а най-голямата награда за него остава любовта на цяла България.

