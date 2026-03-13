След падането: Тревожна новина за най-успешния спортист на Зимни Олимпиади

Лекарят на норвежкия национален отбор по ски-бягане, Ове Вераген, съобщи, че скиорът Йоханес Клебо е получил сътресение на мозъка след падане по време на спринтовата надпревара на етапа от Световната купа в Драмен.

„Установено е, че има лека травма на главата и сътресение на мозъка. Това означава, че няма да може да участва в състезанието на 50 км в Холменколен в събота. Все още е твърде рано да се каже дали ще вземе участие в последния етап в Лейк Плесид. Като цяло се чувства добре“, обясни Вераген, предаде БТА.

Инцидентът се случи по средата на състезанието, когато Клебо се сблъска със своя сънародник Арон Ристад и американския скиор Бен Огдън, в резултат на което тримата паднаха. 11-кратният олимпийски шампион удари силно тила си при падането, беше подпомогнат да излезе от трасето и не успя да завърши надпреварата. След инцидента Клебо беше откаран в болница за преглед.

29-годишният норвежец държи рекорда за най-много олимпийски златни медали в зимните игри – общо 11. Освен това той е 15-кратен световен шампион, петкратен носител на Световната купа и петкратен победител в Тур дьо ски.

