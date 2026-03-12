Борисов за първи път проговори за раздялата с Цветелина

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов за първи път проговори за раздялата си с топ банкерката Цветелина Бориславова. Той направи това в подкаста на на Кристина Патрашкова "Без филтър".

"С Цветелина страшно много се разбирахме, много умна жена, на много неща ме е научила. Когато реших да направя ГЕРБ, седнахме, помня като като ден днешен този разговор, тя каза: "Аз искам да се занимавам с бизнес, ти си политик, това ще е проблем". Всичко съм си постигнал сам. Дядо ми не е бил червен олигарх, никой не ми е подарил завод "Мраз" и не ми е донесъл червено куфарче. Каквото съм постигнал в живота и в политиката, съм го постигнал сам. Затова се разделихме. Разрева се тя, на мен ми стана криво. Дори избягвам и да я чувам, защото пази боже да я подслушват, да чуят, да й казвам здрасти. Жертвите са големи. Може би щяхме да сме щастливи, да си имаме деца... Но заради това и до ден днешен съм си сам", разкри Бойко Борисов.

"Всеки, който се е нарекъл мой приятел, вече нищо не може да прави в България. Нищо. Ако аз имам приятелски чувства, симпатии, към даден човек, не мога да му причиня това зло. Радвам се, като ми дойдат внуците на гости. А като има мачове на "Левски" и "Реал Мадрид", викам футболисти, с които играем, пеем, да гледаме заедно мача. Такива са ми приятелите - хора, които нямат нищо общо с политиката - футболисти, каратисти, за да не ме занимават с нищо", сподели още лидерът на ГЕРБ.

Борисов заяви, че не е ходил на гости на нито един от членовете на партията. Никой пък не ходел да обядва или вечеря с него.

Лидерът на ГЕРБ заяви, че не ходи и по кафенета и ресторанти, защото всеки те гледа и "лизнеш от ракията, пък после ще кажат "изпи едно кило ракия".

