Вкусни броколи с терияки се готвят за 10 минути

Броколи със сос терияки е от онези рецепти, които спасяват вечерята в последния момент. Според Eating Well са нужни едва 10 минути, за да получите горещо, ароматно ястие със златисти розички, деликатен вкус на сусамово масло и лъскава глазура от терияки.

Това е идеалната гарнитура, когато търсите нещо леко, но питателно. Броколите, богати на антиоксиданти, придобиват приятна хрупкавост и лек опушен нюанс от запържването в сусамово масло. Краткото задушаване на пара ги прави крехки, без да губят свежестта си. Чесънът добавя дълбочина и аромат, а сосът терияки обгръща зеленчука с леко сладко-солена глазура. Финалът идва със сусамови семена, които внасят допълнителна текстура. Ястието може да се сервира самостоятелно или в комбинация с пълнозърнести храни и източник на протеин.

Съставки:

2 супени лъжици сусамово масло

4 чаши розички броколи

2 супени лъжици вода

3 средни скилидки чесън, смлени

1/4 чаша сос терияки с намалено съдържание на натрий

Препечени сусамови семена за гарниране (по избор)

Как да приготвите:

Загрейте сусамовото масло в голям чугунен тиган на средно силен огън. Подредете розичките броколи на един слой и ги оставете да се запекат, без да ги обръщате, докато придобият златист загар – около 5 минути.

Намалете температурата до средна степен, добавете водата и веднага похлупете съда. Оставете броколите да се задушат, докато течността се изпари и зеленчукът стане крехък – приблизително 2 минути.

Махнете капака, добавете смления чесън и разбърквайте около минута, докато ароматът му се освободи. Свалете от котлона и залейте със соса терияки, като разбъркате добре, за да се глазира равномерно. Прехвърлете в чиния и поръсете със сусамови семена по желание.

