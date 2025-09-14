Пица от патладжани! Ще искате да я правите пак и пак...

Пицата с патладжани съчетава лекота на приготвяне и богат вкус. Не е необходимо да се меси тесто, а сиренето и гарнировката

изпълват пицата с аромат и сочност,

твърди майстор-готвачът, който най-много е изпитвал рецептата.

Продукти:

патладжани

домати

шунка/наденица

маслини

твърдо сирене

червен лук

сол и черен пипер на вкус

любим сос или доматено пюре

любими подправки по избор

Приготвяне

Патладжаните трябва да се нарежат на големи резени и да се направят малки разрези върху тях. Добавете сол, черен пипер и сложете във фурната на 180 градуса за около 20-30 минути.

След това добавете соса, настърганото сирене, нарязания лук, шунката, доматите и маслините.

Сложете във фурната да се пече още 10 минути и е готово.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com