Любопитно

Пица от патладжани! Ще искате да я правите пак и пак...

Най-важното е, че не е необходимо да се меси тесто

14 сеп 25 | 8:39
1070
Иван Ангелов

Пицата с патладжани съчетава лекота на приготвяне и богат вкус. Не е необходимо да се меси тесто, а сиренето и гарнировката

изпълват пицата с аромат и сочност,

твърди майстор-готвачът, който най-много е изпитвал рецептата.

Продукти:

  • патладжани
  • домати
  • шунка/наденица
  • маслини
  • твърдо сирене
  • червен лук
  • сол и черен пипер на вкус
  • любим сос или доматено пюре
  • любими подправки по избор

Приготвяне

Патладжаните трябва да се нарежат на големи резени и да се направят малки разрези върху тях. Добавете сол, черен пипер и сложете във фурната на 180 градуса за около 20-30 минути.

След това добавете соса, настърганото сирене, нарязания лук, шунката, доматите и маслините.

Сложете във фурната да се пече още 10 минути и е готово.

