Пица от патладжани! Ще искате да я правите пак и пак...

Пицата с патладжани съчетава лекота на приготвяне и богат вкус. Не е необходимо да се меси тесто, а сиренето и гарнировката
изпълват пицата с аромат и сочност,
твърди майстор-готвачът, който най-много е изпитвал рецептата.
Продукти:
- патладжани
- домати
- шунка/наденица
- маслини
- твърдо сирене
- червен лук
- сол и черен пипер на вкус
- любим сос или доматено пюре
- любими подправки по избор
Приготвяне
Патладжаните трябва да се нарежат на големи резени и да се направят малки разрези върху тях. Добавете сол, черен пипер и сложете във фурната на 180 градуса за около 20-30 минути.
След това добавете соса, настърганото сирене, нарязания лук, шунката, доматите и маслините.
Сложете във фурната да се пече още 10 минути и е готово.
