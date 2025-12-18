Разкриха истинска бомба с холивудска звезда!

Джон Траволта се оказа некръвен роднина с Краля на рокендрола Елвис Пресли. Актьорът е споменат в ожесточена съдебна война между семейство Пресли, след като новоизменено дело отправи сензационни и недоказани - твърдения за произхода на сина на Траволта от покойната му съпруга Кели Престън.

Невероятните твърдения се появяват в дело за неизпълнение на договор на стойност 50 милиона долара, заведено от бившите бизнес партньори на Присила Пресли - Бриджит Крузе и Кевин Фиалко.

В документа, подаден на 16 декември, Присила и синът ѝ Навароне Гарибалди Гарсия са посочени като ответници и включва серия от взривоопасни твърдения, приписвани изцяло на предполагаеми изявления на трети страни.

Сред тях е, че внучката на Елвис, Райли Киоу, е дарила яйцеклетките си на Траволта и Престън, за да може двойката да посрещне сина си Бен, сега на 15 години, през 2010 г. - което, ако е вярно, би направило тийнейджъра правнук на Елвис Пресли. Твърди се също, че покойната майка на Райли - Лиза Мари Пресли, също е дарила яйцеклетките си, за да може Престън да "забременее".

Бившият съпруг на Лиза Мари - Майкъл Локууд - баща на 17-годишните ѝ близначки Харпър и Финли - е многократно посочен в документа като предполагаем източник на няколко от твърденията.

Американската певица Лиза Мари Пресли е единственото дете на Елвис Пресли и Присила Пресли. Омъжвала се е 4 пъти и има 4 деца. Била е омъжена за Майкъл Джексън и Никълъс Кейдж, но няма деца от тях. Дъщеря й Райли Киоу е от брака й с музиканта Дани Киоу. Лиза Мари Пресли почина през 2023 г.

