Най-ценният витамин, който се крие в яйцата

Закуската често остава на заден план заради натовареното ежедневие и липсата на време сутрин. Въпреки това специалистите са категорични, че първото хранене за деня играе ключова роля за енергията и концентрацията ни.

Според диетоложката Летисия Карер, цитирана от Vogue, яйцата са най-добрият избор за закуска. Макар да изискват малко повече време за приготвяне, те предлагат редица здравословни ползи, които ги правят предпочитана храна в началото на деня.

Яйцата са изключително засищащи и осигуряват продължителна енергия, като спомагат за по-добра физическа и умствена издръжливост. Те намаляват усещането за умора и подпомагат концентрацията през целия ден.

Освен това яйцата са сред най-качествените източници на протеин и могат да се приготвят по различни начини. За да се извлекат максимални ползи, е препоръчително да се консумират както жълтъкът, така и белтъкът. Жълтъкът съдържа протеини, холин, желязо и цинк, а белтъкът е богат на витамини A, B12, D, E и K, както и фосфор.

Яйцата са и ценен източник на биотин (витамин B7), който участва активно в метаболитните процеси и има благоприятен ефект върху здравето на косата, като подобрява нейната структура и стимулира растежа.

Що се отнася до избора в магазина, специалистите препоръчват биологични яйца от свободно отглеждани кокошки. Те се свързват с по-добро хранително качество, тъй като кокошките живеят в по-добри условия и не са подложени на толкова висок риск от заболявания, съобщи lyfestyle.bg

