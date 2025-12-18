Легендарен наш актьор прескочи трапа

Най-сетне съм добре, не искам да кажа, че съм в перфектно здраве, но съм непоклатим като изследвания и самочувствие. Все пак годината за мен беше лоша откъм здраве, но пък имаше и хубави моменти.

Това каза актьорът Антон Радичев, който дълго време лекуваше какво ли не, дори бе стигнал до болничното легло.

"Сега ще изкарам празниците вкъщи с любимите хора - дъщерята, наследниците ни, жена ми. Това е важното, другото е само здраве, това си пожелавам", сподели актьорът от Народния театър, предаде "България Днес".

