Джоли направи емоционално разкритие. Трогна безброй жени

Американската актриса Анджелина Джоли разкри белезите си от двойна мастектомия във фотосесия за Time France, първото френско издание на списанието, което стартира тази седмица.

„Показвам тези белези на много жени, които обичам. И винаги се трогвам, когато видя други жени да споделят своите“, каза пред списанието холивудската звезда, известна с хуманитарната си дейност. Снимките, направени от Натаниел Голдбърг, бяха публикувани на първа страница. Носителката на „Оскар“ обяви през 2013 г., че е претърпяла двойна мастектомия, последвана от двойна оофоректомия през 2015 г., поради генетичната си предразположеност към рак.

Решението на Джоли да направи новината публична насърчи други жени да се подложат на скрининг за рак. „Достъпът до скрининг и грижи не трябва да зависи от финансови ресурси или място на пребиваване“, каза тя пред Time France, предаде БГНЕС. Последната главна роля на Джоли е във филма „Coutures“ на френската режисьорка Алис Винокур, който ще се появи по френските кина на 18 февруари 2026 г. Историята на филма отразява преживяванията на Джоли с рака.

Дебютното издание на Time France включва също интервю с посланика на САЩ във Франция Чарлз Къшнър, репортаж от украинския регион Донбас и разследване на подземния свят относно трафика на произведения на изкуството. Първото международно издание на американското списание е придобито от групата 360BusinessMedia на предприемача Доминик Бусо, която преди това стартира Forbes France.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com