Джони Деп става Дявола в "Майстора и Маргарита"

Джони Деп ще продуцира първата англоезична филмова адаптация на романа „Майстора и Маргарита“ от Михаил Булгаков, съобщиха световните медии. Кой ще бъде режисьор на филма все още не е решено. Вероятно култовият актьор, който е известен със страстта си към супер екстравагантните образи, ще избере ролята на Воланд - Дявола, който вършее из Москва.

Проектът беше обявен по време на Филмовия фестивал на Червено море в Саудитска Арабия. Снимките за „Майстора и Маргарита“ се очаква да започнат в края на 2026 г.

Действието се развива в Москва през 30-те години на миналия век, където дяволът се завръща с говорещата си котка, за да сее хаос сред корумпираните граждани, и в Йерусалим по времето на Пилат Понтийски. Майстора и Маргарита разказва фантастична, сатирична история за любов, артистична свобода и вечната битка между доброто и злото.

Една трета история се преплита в сюжета, като проследява един писател и неговата любовница Маргарита, която е готова на всичко, за да го спаси от тоталитарната система. Творбата е изпълнена с мрак, неизчерпаема енергия, бунт на духа и философска дълбочина - произведение, което остава изключително актуално и днес, като вечно напомняне за силата на изкуството, призвано да предизвиква и озарява пътя и съдбите на хората.

В Русия има няколко филмови адаптации на великия роман на Булгаков.

