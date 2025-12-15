Индийски Оскар за филм на Скорсезе

Индийската кандидатура за наградата „Оскар“ за най-добър международен филм през тази година е филмът Homebound, предаде Ройтерс. Десет години след дебюта си с драмата Masaan, режисьорът Нирадж Гайван се завръща с втория си филм, който обръща внимание на хората, чувствани като невидими в индийското общество. Лентата е достъпна в платформата Netflix, а изпълнителен продуцент е легендарният Мартин Скорсезе. Homebound ще се бори за място сред петте официални номинации, които Американската академия за кинематографично изкуство и наука обявява след разглеждането на кандидатурите на различните държави.

Филмът е базиран на реални събития и проследява живота на двама приятели от детство – Шоайб и Чандан. Двамата мечтаят да станат полицаи, вярвайки, че това ще подобри социалния им статус. Шоайб е мюсюлманин, а Чандан е далит – представител на най-ниската прослойка в хиндуиското общество, известна в миналото като „недосегаеми“. Те са сред кандидатите за работа в полицията, като конкуренцията е огромна – два и половина милиона кандидати за едва 3500 места.

Приятелството им бива поставено на изпитание, докато чакат резултатите от изпита, обмислят бъдещето си и се тревожат за прехраната на семействата си. Проектът е вдъхновен от статията на Башарат Пийр от 2020 г. в The New York Times – Taking Amrit Home, която разглежда положението на голямата мигрантска общност в Индия и разрушителните ефекти на пандемията от COVID-19. Режисьорът Гайван споделя: „Видях голям потенциал да говоря за теми, които съвременната Индия се колебае да показва в основните медийни канали, особено за маргинализираните общности, присъстващи само в статистически обобщения.“

Личният опит на Гайван като далит дава допълнителна дълбочина на историята: „Дълго време се представях за член на висша каста и това ме караше да се страхувам и тревожа. Работих върху този срам и го преодолях, след като публично разкрих истинската си идентичност.“ Homebound разглежда теми като социална дискриминация, приятелство и борба за равенство, представяйки ги чрез личната перспектива на режисьора и реалните предизвикателства на индийското общество, съобщи БТА.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com